В Москве сфера торговли и услуг нарастила обороты 

Суммарный оборот столичных предприятий, работающих в сфере услуг и торговли, приблизился к 1 трлн рублей, сообщает ТАСС. По мнению московских властей, росту показателей поспособствовали меры поддержки бизнеса.

Журналисты ссылаются на заявление заместителя мэра Москвы Владимира Ефимова. Он отметил, что по результатам января сфера нарастила обороты до 920 млрд рублей, что на 9,3% больше чем в первом месяце 2020 года. В феврале показатели взлетели вверх еще сильнее: в период с 1 по 23 февраля оборот стал объёмнее на 19,3%, чем за тот же отрезок в прошлом году.

«Столичной экономике удалось преодолеть кризисный момент», — цитирует агентство слова Ефимова.

Чиновник подчеркнул, что на фоне восстановления и развития сферы торговли и услуг общепиту, развлекательной, спортивной отраслям и гостиничному бизнесу похвастаться пока нечем.

Последний, например, демонстрирует половину той загруженности, которая была в прошлом году. Ефимов пояснил, что предприниматели воспрянут, когда в России будут сняты ограничения по передвижению по стране.

Ранее, как сообщал «Рамблер», Владимир Ефимов заявил, что ближе к лету ограничения, связанные с угрозой распространения коронавирусной инфекции, в Москве могут быть сведены к минимуму. Он подчеркнул, что показатели заболеваемости в столице постепенно снижаются. Поэтому через несколько месяцев, если тенденция сохранится, в столице, по его словам, останутся «минимальные ограничения».