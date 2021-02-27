Все новости на карте

Строящийся российский газопровод "Северный поток — 2" имеет связь с геополитикой, считает глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель . Об этом он заявил в интервью немецкому изданию Spiegel. Боррель выразил несогласие с позицией властей Германии, которые рассматривают проект газопровода как исключительно экономический.

"Среди проектов такого масштаба нет чисто экономических, они всегда имеют геополитическую составляющую", — отметил глава дипломатии ЕС.

Он также выразил мнение, что "Северный поток — 2" "не способствует ни диверсификации энергообеспечения Европы, ни энергонезависимости ЕС", однако Европейская комиссия не может запрещать частным компаниями инвестировать в проект.

Ранее власти ФРГ переложили ответственность за выход из проекта "Северного потока — 2" на компании, сделавшие это под угрозой санкций США. Среди покинувших стройку — страховая компания Münchener Rück.