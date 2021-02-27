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Боррель заявил о связи «Северного потока — 2» с геополитикой 

Газета.Ru и ещё 2 2 часа назад
Глава ЕС заявил о связи «Северного потока — 2» с геополитикой
Фото: Reuters
Строящийся российский газопровод "Северный поток — 2" имеет связь с геополитикой, считает глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель. Об этом он заявил в интервью немецкому изданию Spiegel. Боррель выразил несогласие с позицией властей Германии, которые рассматривают проект газопровода как исключительно экономический.

"Среди проектов такого масштаба нет чисто экономических, они всегда имеют геополитическую составляющую", — отметил глава дипломатии ЕС.

Он также выразил мнение, что "Северный поток — 2" "не способствует ни диверсификации энергообеспечения Европы, ни энергонезависимости ЕС", однако Европейская комиссия не может запрещать частным компаниями инвестировать в проект.
Ранее власти ФРГ переложили ответственность за выход из проекта "Северного потока — 2" на компании, сделавшие это под угрозой санкций США. Среди покинувших стройку — страховая компания Münchener Rück.
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Экономика , Жозеп Боррель , ЕС , Еврокомиссия
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