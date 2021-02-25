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Навального этапировали из Москвы 

Lenta.ru 3 часа назад
Алексей Навальный (учредитель Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) этапирован из Москвы — он покинул столичное СИЗО №1 «Матросская Тишина». Об этом в четверг, 25 февраля, на своей странице в Twitter сообщил адвокат Навального Вадим Кобзев.
«Алексей Навальный этапирован из СИЗО-1 ФСИН России», — написал Кобзев, не приведя других подробностей. Стороне защиты Навального не сообщили, в какое именно исправительное учреждение отправили осужденного.
20 февраля источник сообщал, что Навальный будет этапирован в колонию Центральной России.
Ранее в тот же день апелляционная инстанция Мосгорсуда признала законным решение о замене Навальному условного срока на реальный. При этом ему сократили наказание на 50 дней. Он должен отбыть 2,5 года в колонии.
2 февраля Симоновский суд Москвы по ходатайству ФСИН принял решение о замене наказания осужденному за нарушение условий соблюдения испытательного срока по делу «Ив Роше». Навального обвинили в 60 нарушениях общественного порядка после условного приговора.
В декабре 2014 года он был приговорен к 3 годам 6 месяцам лишения свободы условно со штрафом в 500 тысяч рублей по обвинению в совершении мошеннических действий и легализации денежных средств, приобретенных преступным путем (по делу «Ив Роше»). Его брат Олег получил тот же срок, но реальный.
Навальный был задержан 17 января в московском аэропорту Шереметьево по возвращении из Германии, где проходил лечение. Оппозиционер впал в кому 20 августа прошлого года, ему стало плохо во время перелета из Томска в Москву. 22 августа его доставили в немецкую клинику, врачи которой заявили об отравлении россиянина веществом из группы «Новичок». Российские медики следов ядов не обнаружили.
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Комментарии
Экономика , Ив Роше , Вадим Кобзев , Алексей Навальный , Фонд борьбы с коррупцией , Минюст РФ , Мосгорсуд , Аэропорт Шереметьево , ФСИН
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