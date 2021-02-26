Курс доллара: опубликован прогноз по рублю на март 

Специалист по инвестициям FxPro Александр Купцикевич заявил, что в марте курс доллара может вернуться к уровню в 77 рублей, так как российская валюта перестала укрепляться. Об этом пишет «Российская газета».

На праздничных выходных рубль испытал давление, но затем вернулся к прежнему уровню. Купцикевич назвал откат назад без укрепления признаком слабости.

По его мнению, если условия на мировых рынках изменятся хотя бы немного, российская валюта упадет до 76 рублей за доллар и 92-х — за евро.

Нефть, подобравшаяся к 67 долларам за баррель, теперь кажется перекупленной, падение нефтяных цен возможно, предупредил Купцикевич.

Рубль слабо реагировал на рост нефти, но ее падение ощутить способен. Если Brent подешевеет на 15 процентов, до 55 долларов за бочку, в марте доллар будет стоить 76-77 рублей, предупредил эксперт.

Он добавил, что евро сейчас укрепляется ко многим валютам, поэтому в начале марта возможен его рост до 92-93 рублей. В ближайшие две недели может быть установлен исторический рекорд в более чем 94 рубля за евро.

Как писал «Рамблер», на торгах Мосбиржи вечером 25 февраля курс доллара рос на 50,5 копейки, до 74,05 рубля. Евро подорожал сразу на 1,07 рубля и достиг 90,52 рубля.