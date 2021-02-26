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Подсчитан многомиллиардный ущерб от морозов в Техасе 

Прайм 2 часа назад
Морозы в Техасе нанесли США многомиллиардный ущерб
Фото: Reuters
Потери экономики США от разрушительных морозов в штате Техас оценивают в аналитическом центре изучения природных катаклизмов Enki Research в 80-90 миллиардов долларов.
Как пишет Bloomberg со ссылкой на представителя Enki Research Чака Уотсона, в США подсчитали многомиллиардный ущерб от разрушительных морозов, которые обрушились на штат Техас в начале этого года.
По мнению специалиста, ущерб инфраструктуре (в том числе от лопнувших на морозе труб) будет достигать отметки в $35 миллиардов.
Еще около $45 миллиардов — потери экономики США из-за нарушения цепочек поставок.
$20 миллиардов ущерба будет можно покрыть за счет выплат от страховых компаний, отметил эксперт.
Уотсон при этом пояснил, что в целом согласен с оценкой ситуации американской Федеральной комиссии по регулированию в области энергетики (FERC). По мнению ассоциации, 90% ущерба можно было бы избежать при помощи превентивных мер.
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Экономика , Чак Уотсон , Bloomberg
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