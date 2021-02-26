Две страны сорвали платежи по межгоскредитам России 

За 2020 год процентные доходы по межгосударственным кредитам составили 63 млрд рублей. При этом в докладе Счетной палаты прогнозировалось, что они составят 65 млрд рублей. Разница объясняется тем, что две страны не выплатили проценты по долгу, пишут «Известия».

Процентные доходы по итогам 2020 года по отношению к 2019 году упали на 10 млрд рублей. Это связано с просроченной задолженностью по некоторым заемщикам, говорится в докладе СП об исполнении бюджета.

В пресс-службе палаты изданию отказались предоставить более точную информацию по количеству должников, так как она носит секретный характер.

В пресс-службе Минфина так же отказались раскрыть данные о странах-неплательщиках.

Директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов считает, что приведенную Счетной палатой сумму просрочки по платежам вряд ли можно считать критичной.