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США открестились от обсуждения неофициальной сделки по «Северному потоку — 2» 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 8 1 час назад
США открестились от переговоров с Германией по Севпотоку-2
Фото: ТАСС
Госдеп не ведет с Берлином переговоров о дополнительном неофициальном соглашении, которое позволило бы достроить газопровод «Северный поток — 2», заявила зампомощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Молли Монтгомери.
Axios со ссылкой на источники сообщает, что об этом Монтгомери заявила на брифинге для членов Конгресса США. Комментируя слова Берлина об «обмене мнениями», в Госдепе сказали, что не следует понимать это как ведение переговоров. Американская сторона выражала Берлину свое беспокойстве в связи проектом, передает РИА «Новости».
Отмечается, что дискуссия по вопросу о «Северном потоке — 2» была напряженной, стороны периодически спорили. Так, сенаторы спросили представителей американской администрации, почему еще не введены санкции против Nord Stream 2 AG, «компании, которая владеет „Северным потоком — 2“. В Госдепе пояснили, что для введения санкций нужно много времени.
Напомним, СМИ сообщали о тайных переговорах между ФРГ и США по „Северному потоку — 2“. Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что Германия занята созданием условий для завершения строительства газопровода.
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Комментарии 57
Экономика , Госдеп США , Конгресс США , РИА Новости
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