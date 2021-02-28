США открестились от переговоров с Германией по Севпотоку-2

Госдеп не ведет с Берлином переговоров о дополнительном неофициальном соглашении, которое позволило бы достроить газопровод «Северный поток — 2», заявила зампомощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Молли Монтгомери.

Axios со ссылкой на источники сообщает, что об этом Монтгомери заявила на брифинге для членов Конгресса США . Комментируя слова Берлина об «обмене мнениями», в Госдепе сказали, что не следует понимать это как ведение переговоров. Американская сторона выражала Берлину свое беспокойстве в связи проектом, передает РИА «Новости»

Отмечается, что дискуссия по вопросу о «Северном потоке — 2» была напряженной, стороны периодически спорили. Так, сенаторы спросили представителей американской администрации, почему еще не введены санкции против Nord Stream 2 AG, «компании, которая владеет „Северным потоком — 2“. В Госдепе пояснили, что для введения санкций нужно много времени.