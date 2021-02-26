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Китайцев хотят отправлять на пенсию позже 

News.ru 1 час назад
В Китае задумались о повышении пенсионного возраста
Фото: Reuters
Правительство Китайской Народной Республики обсуждает подробную программу повышения пенсионного возраста граждан страны, рассказал во время пресс-конференции замминистра трудовых ресурсов и социального обеспечения КНР Ю Цзюнь.
В настоящее время мужчины в КНР уходят на заслуженный отдых в 60 лет, женщины, работающие в сфере услуг, — в 55 лет, сотрудницы, занимающиеся физическим трудом, имеют право завершить трудовую деятельность в 50 лет.

Оно (повышение пенсионного возраста. — NEWS.ru) способствует не только применению в полной мере трудового потенциала, но также повысит устойчивость системы социального обеспечения и лучше защитит основные жизненные потребности людей . С международной точки зрения отсрочка выхода на пенсию является обычной практикой во многих странах мира для решения проблемы старения населения. В настоящее время этот показатель в крупных государствах обычно превышает 65 лет, — цитирует Цзюня портал «Синьхуа».

По информации журналистов, за 14-й пятилетку (2021–2025 годы) в Китае собираются постепенно повысить пенсионный возраст, установленный в 1950-е годы. Чиновник добавил, что после основания КНР в 1949-м средняя продолжительность жизни в КНР составляла около 40 лет. В 2019-м показатель составил в среднем 77,3 года по республике, а в городе ещё выше — 80 лет.
Кроме того, стремительное старение населения КНР объясняется падением рождаемости. Демографы считают, к 2050 году в КНР число граждан старше 60 лет достигнет 487 млн, или 35% жителей, что грозит нехваткой рабочей силы и снижением темпов роста экономики. По итогам 2019-го население КНР составило около 1,4 млрд человек.
Накануне в Пекине прошло собрание по подведению итогов и награждению отличившихся в борьбе с нищетой в стране. Глава КНР Си Цзиньпин объявил, что Китай одержал победу над абсолютной бедностью. Лидер заметил, что жители всех сельских районов страны были выведены из нищеты, а сам облик таких районов претерпел существенные изменения. Китай вложил в борьбу с бедностью более 1,6 трлн юаней (порядка $246 млрд). Это позволило преобразить и вывести из числа бедных районов 128 тысяч деревень и 832 уезда.
Ранее NEWS.ru рассказывал, что пекинский суд по бракоразводным делам обязал местного жителя выплатить бывшей жене 50 тысяч юаней ($7,7 тысячи) за домашний труд во время их совместного проживания. Пара решила расстаться после пяти лет семейных отношений, инициатором стал супруг.
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Экономика , Си Цзиньпин , Синьхуа
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