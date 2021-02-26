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Добыча золота в России оказалась под угрозой. Всё из-за дефицита мигрантов 

Секрет Фирмы 28 минут назад
Добыча золота в России оказалась под угрозой срыва
Фото: Reuters
В главном золотоносном районе Иркутской области сезон добычи золота оказался под угрозой срыва. Всё из-за дефицита трудовых мигрантов, к которому привело закрытие границ на фоне пандемии нового коронавируса.
Речь идёт о Бодайбинском районе. Сейчас в регионе золото добывают 36 компаний, но правительство согласовало пропуск трудовых мигрантов только для предприятия «Лензолото», рассказал ТАСС мэр города Бодайбо и Бодайбинского района Евгений Юмашев.
До пандемии количество приезжих работников составляло до 6500 человек в сезон. Однако закрытые границы не позволяют компаниям привлечь иностранцев в нужном объёме. В итоге многие предприятия до сих пор не приступили к работе, хотя сезон золотодобычи в районе начинается уже в марте.
Юмашев подчеркнул, что в 2021 году возникнет угроза невыполнения квоты золотодобычи, если произойдёт недобор рабочей силы. Это затем приведёт к снижению налоговых платежей в бюджеты всех уровней. Мэр добавил, что золотодобывающие фирмы Бодайбинского района генерируют не менее 100 млрд рублей валовой выручки ежегодно, а доля этой отрасли в экономике района составляет 95%.

«Проблема обеспеченности трудовыми ресурсами предприятий золотодобывающей отрасли Бодайбинского района в сезон 2021 года может значительно снизить объём добычи драгоценного металла, повлиять на социально-экономическую ситуацию, ухудшить финансовое состояние предприятий, занимающихся добычей драгоценного металла, привести к консервации месторождений, банкротству предприятий», — указал Юмашев.

Он направил письмо главе Иркутской области Игорю Кобзеву, попросив принять меры, чтобы привлечь рабочую силу на золотодобывающие предприятия.
Проблема с нехваткой трудовых мигрантов в золотодобывающей отрасли региона возникла ещё в 2020 году, когда началась пандемия. Тогда предприятиям удалось набрать некоторое количество кадров и избежать приостановки деятельности.
В результате, несмотря на пандемию, в Бодайбинском районе смогли поставить новый рекорд по добыче золота — 25,125 т драгоценного металла. Это на 70 кг больше, чем в 2019 году. Ежегодный вклад Иркутской области в совокупную золотодобычу России составляет около 9%, доля в добыче россыпного золота — 18,3%.
Ранее «Секрет» рассказывал, что в 2020 году Россия экспортировала золота на $18,5 млрд Это в три раза больше, чем в 2019-м. Больше всего российского золота приобрела Великобритания.
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Экономика , Игорь Кобзев , Лензолото , ИТАР-ТАСС
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