В JPMorgan заявили об окончании пандемии в марте

Аналитики инвестиционного банка JPMorgan прогнозируют окончание пандемии коронавируса к концу марта — началу апреля 2021 года, сообщает Investing.com

По мнению специалистов банка, пандемия закончится уже в ближайшее время благодаря вакцинации и повсеместному снижению заболеваемости.

JPMorgan считает, что окончанию пандемии не сможет помешать распространение британского штамма. Даже нынешнее преобладание в мире британского штамма вируса никак не повлияет на снижение числа случаев заболеваний в тех регионах, где этот штамм пока набирает силу.

Кроме того, по мнению аналитиков банка, скорейшая вакцинация пожилых людей, на которых приходится 85% смертей и половина всех госпитализаций, позволит добиться более быстрого окончания пандемии.

Статистический анализ вакцинации, который провел JPMorgan, предполагает резкий спад эпидемии через 40 — 70 дней.

Ранее, как писал «Рамблер», коалиция некоммерческих организаций People's Vaccine Alliance предупредила о том, что развитые страны, в которых проживает 14% населения Земли, закупили 53% всех мировых запасов перспективных вакцин, в связи с чем бедные страны могут испытывать дефицит препаратов.