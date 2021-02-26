Ещё
Далее:
Читайте также:
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
74.41
$
74.60
90.46
90.49
Прогноз
01.03 – 08.03
$
74.30
90.20
Индексы и котировки Brent
65.12
+0.08 Золото
1721.91
–0.47 РТС
1450.39
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
26.02
1.2122
+0.0004
12.02
1.2119
23.02
15.02
29.01

В JPMorgan спрогнозировали сроки окончания пандемии 

Вероника Полынина 45 минут назад
В JPMorgan заявили об окончании пандемии в марте
Фото: Reuters
Аналитики инвестиционного банка JPMorgan прогнозируют окончание пандемии коронавируса к концу марта — началу апреля 2021 года, сообщает Investing.com.
По мнению специалистов банка, пандемия закончится уже в ближайшее время благодаря вакцинации и повсеместному снижению заболеваемости.
JPMorgan считает, что окончанию пандемии не сможет помешать распространение британского штамма. Даже нынешнее преобладание в мире британского штамма вируса никак не повлияет на снижение числа случаев заболеваний в тех регионах, где этот штамм пока набирает силу.
Кроме того, по мнению аналитиков банка, скорейшая вакцинация пожилых людей, на которых приходится 85% смертей и половина всех госпитализаций, позволит добиться более быстрого окончания пандемии.
Две страны сорвали платежи по межгоскредитам России
Статистический анализ вакцинации, который провел JPMorgan, предполагает резкий спад эпидемии через 40 — 70 дней.
Ранее, как писал «Рамблер», коалиция некоммерческих организаций People's Vaccine Alliance предупредила о том, что развитые страны, в которых проживает 14% населения Земли, закупили 53% всех мировых запасов перспективных вакцин, в связи с чем бедные страны могут испытывать дефицит препаратов.
Видео дня. В России стремительно дорожает электроника
Комментарии 4
Экономика
Читайте также
Новости партнеров
Видео
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
00:43
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
Экономика
Цены на электронику могут вырасти на 40%
00:51
Цены на электронику могут вырасти на 40%
Экономика Личный счет
Курс евро превысил 91 рубль
00:29
Курс евро превысил 91 рубль
Рынки
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
00:39
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
Личный счет
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение