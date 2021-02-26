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Аномальные холода обвалили добычу нефти в России 

Секрет Фирмы и ещё 1 1 час назад
Добыча нефти в России рухнула из-за аномальных холодов
Фото: ТАСС
Россия в феврале резко снизила добычу нефти по сравнению с январём, хотя последнее соглашение ОПЕК+ позволяло стране нарастить нефтедобычу на 65 000 баррелей в сутки. Всё дело в аномальных холодах, написал Bloomberg.
Россия с 1 по 25 февраля в среднем добывала 1,377 млн тонн нефти и конденсата в сутки, или 10,093 млн баррелей в сутки, сообщило агентство со ссылкой на данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК) Минэнерго. Февральская добыча, таким образом, снизилась почти на 77 000 баррелей в сутки по сравнению с январской.
Минэнерго в своих данных не разделяет сырую нефть и конденсат, тогда как последний в сделке ОПЕК+ не учитывается. Добыча конденсата в феврале сопоставима со значениями января, а вот суточная добыча нефти оказалась на 30 000 баррелей меньше квоты и составила 9,153 млн баррелей.
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Bloomberg отметил, что нефтедобыча упала в России из-за аномально холодной погоды. Ранее агентство сообщало, что российский оператор нефтепроводов «Транснефть» с начала февраля регулярно фиксировал замедление течения нефти на некоторых сибирских точках, объясняя это сильными морозами. По данным Гидрометцентра, в начале месяца температуры в Восточной Сибири опускались до -59 °C.
В начале январе «Секрет» рассказывал, что страны-участницы сделки ОПЕК+ договорились об общем сокращении добычи нефти в феврале и марте. При этом России разрешили дополнительно увеличить добычу на 65 000 баррелей в сутки, хотя Москва просила позволить ей увеличить добычу нефти на 500 000 баррелей в сутки.
Ранее Росстат сообщал, что добыча нефти (без конденсата) в России в 2020 году упала на 9,3%. Показатель составил 478 млн т.
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Экономика , Росстат , Транснефть , Минэнерго , Bloomberg
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