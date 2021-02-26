Добыча нефти в России рухнула из-за аномальных холодов

Россия в феврале резко снизила добычу нефти по сравнению с январём, хотя последнее соглашение ОПЕК+ позволяло стране нарастить нефтедобычу на 65 000 баррелей в сутки. Всё дело в аномальных холодах, написал Bloomberg.

Россия с 1 по 25 февраля в среднем добывала 1,377 млн тонн нефти и конденсата в сутки, или 10,093 млн баррелей в сутки, сообщило агентство со ссылкой на данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК) Минэнерго . Февральская добыча, таким образом, снизилась почти на 77 000 баррелей в сутки по сравнению с январской.

Минэнерго в своих данных не разделяет сырую нефть и конденсат, тогда как последний в сделке ОПЕК+ не учитывается. Добыча конденсата в феврале сопоставима со значениями января, а вот суточная добыча нефти оказалась на 30 000 баррелей меньше квоты и составила 9,153 млн баррелей.

Bloomberg отметил, что нефтедобыча упала в России из-за аномально холодной погоды. Ранее агентство сообщало, что российский оператор нефтепроводов «Транснефть» с начала февраля регулярно фиксировал замедление течения нефти на некоторых сибирских точках, объясняя это сильными морозами. По данным Гидрометцентра, в начале месяца температуры в Восточной Сибири опускались до -59 °C.

В начале январе «Секрет» рассказывал, что страны-участницы сделки ОПЕК+ договорились об общем сокращении добычи нефти в феврале и марте. При этом России разрешили дополнительно увеличить добычу на 65 000 баррелей в сутки, хотя Москва просила позволить ей увеличить добычу нефти на 500 000 баррелей в сутки.