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Россия снизила нефтедобычу вопреки договоренностям ОПЕК+ 

Газета.Ru 42 минуты назад
Россия снизила нефтедобычу вопреки договоренностям ОПЕК+
Фото: Reuters
Россия в феврале сократила добычу нефти примерно на 77 тыс. баррелей в сутки. Это произошло невзирая на то, что в январе альянс ОПЕК+ пересмотрел параметры добычи на февраль и март и разрешил РФ увеличить ее на 65 тыс. баррелей в сутки.
В период с 1 по 25 февраля в России в среднем добывали 1,38 млн тонн нефти и конденсата в сутки (примерно 10,09 млн баррелей в сутки).
Как передает Bloomberg со ссылкой на данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК), филиала Минэнерго России, с 1 по 25 февраля в России в среднем добывала 1,38 млн тонн нефти и конденсата в сутки (примерно 10,09 млн баррелей в сутки), Агентство отмечает, что добыча в этом месяце в стране снизилась примерно на 77 тыс. баррелей в сутки.
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Экономика , Минэнерго , Bloomberg
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