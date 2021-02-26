Россия снизила нефтедобычу вопреки договоренностям ОПЕК+ 

Россия в феврале сократила добычу нефти примерно на 77 тыс. баррелей в сутки. Это произошло невзирая на то, что в январе альянс ОПЕК+ пересмотрел параметры добычи на февраль и март и разрешил РФ увеличить ее на 65 тыс. баррелей в сутки.

В период с 1 по 25 февраля в России в среднем добывали 1,38 млн тонн нефти и конденсата в сутки (примерно 10,09 млн баррелей в сутки).