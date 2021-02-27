Ещё
Далее:
Читайте также:
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
74.41
$
74.60
90.46
90.53
Прогноз
01.03 – 08.03
$
75.00
90.00
Индексы и котировки Brent
64.39
–0.11 Золото
1726.89
–0.02 РТС
1450.39
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
26.02
1.2066
–0.0058
14.02
1.2123
23.02
15.02

Белый дом пообещал ввести санкции против России в течение недель 

Lenta.ru и ещё 2 56 минут назад
Псаки перечислила компоненты «российского вопроса»
Фото: Reuters
Белый дом пообещал ввести санкции против России в течение недель. Об этом заявила пресс-секретарь администрации нынешнего президента Джен Псаки, ее цитирует РИА Новости.

«В течение недель, не месяцев», — ответила Псаки на вопрос журналистов о том, когда ожидаются новые санкции Вашингтона в отношении Москвы.

По ее словам, «российский вопрос» включает несколько компонентов. Так, Псаки перечислила вменяемые Москве «вмешательство» в выборы и хакерскую атаку, а также награды, которые якобы предлагались за убийство американских солдат в Афганистане. Администрация США продолжает анализ всех этих аспектов, заключила она.
Москва ранее неоднократно отвергала обвинения по всем этим пунктам.
Ранее в феврале глава Европейского командования ВС США генерал Тод Уолтерс заявил, что РФ, несмотря на введенные против нее экономические санкции, остается угрозой существования для США и Европы. Он обвинил Москву в «дестабилизирующих действиях» и милитаризации Арктики. По его словам, обеспечение безопасности США требует глобальных усилий.
Видео дня. В России стремительно дорожает электроника
Последние новости
Собянин предложил закрыть тему памятника на Лубянке Собянин предложил закрыть тему памятника на Лубянке Задержан самый богатый депутат России Задержан самый богатый депутат России Доктор Комаровский назвал худшие способы укрепить иммунитет Доктор Комаровский назвал худшие способы укрепить иммунитет
Комментарии 1
Экономика , Администрация США , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Видео
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
00:43
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
Экономика
Цены на электронику могут вырасти на 40%
00:51
Цены на электронику могут вырасти на 40%
Экономика Личный счет
Курс евро превысил 91 рубль
00:29
Курс евро превысил 91 рубль
Рынки
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
00:39
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
Личный счет
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение