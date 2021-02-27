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S&P назвало три главных риска для РФ в 2021 году 

News.ru 35 минут назад
S&P назвало три главных риска для экономики России
Фото: РИА Новости
Главными рисками для экономики РФ, требующими особого внимания в 2021-м, станут вероятное ужесточение санкций, разбалансировка макрополитики и внутриполитическая волатильность, уверены эксперты S&P Global Ratings.
По мнению ведущего аналитика портала по суверенным рейтингам стран СНГ Карена Вартапетова, ухудшение материального благосостояния в РФ на фоне пандемии новой коронавирусной инфекции, карантинных ограничений и размывание доверия к властям «могут привести к тому, что макрополитика станет немного слабее», чем говорится в прогнозе, что, в свою очередь, может вызвать «некоторую разбалансировку [макрофинансовых показателей]». При этом ресурсы и опыт кабмина РФ, включая мощный финансовый резерв, а именно объём ликвидных средств суверенного фонда (свыше $116 млрд), позволят абсорбировать данный риск без ущерба для кредитного рейтинга.

Мы не ожидаем крайних мер, например таких, как запрет со стороны США на торговлю российским суверенным долгом на вторичном рынке. США, вероятно, постараются избежать использования доллара как оружия в глобальной финансовой системе, — цитирует Вартапетова РБК.

Накануне стало известно, что США не собираются включать немецкие компании в новый пакет санкций против «Северного потока — 2». Это означает, что Вашингтон решил отделаться символическими мерами, которые будут не в силах остановить строительство российского газопровода. Однако этот реверанс в сторону европейских союзников США может таить в себе отложенную угрозу, так как источники в Германии не исключают остановки работ уже после завершения прокладки. Законопроект о мерах против СП-2 могут внести в конгресс уже 19 февраля, и туда включат только несколько фирм из РФ, участвующих в проекте. Это идёт вразрез с политикой предыдущей президентской администрации, желавшей пресечь ввод магистрали в эксплуатацию любой ценой.
Белый дом пообещал ввести санкции против России в течение недель
Ранее NEWS.ru сообщал, что США сначала нанесли удар по Сирии, а теперь анонсируют новые санкции в отношении России. Так чрезвычайную активность проявляют «застоявшиеся в политическом стойле демократы», считает сенатор Алексей Пушков.
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Экономика , Алексей Пушков , Администрация Президента РФ
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