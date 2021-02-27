Комиссия по ценным бумагам и биржам США расследует деятельность американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, которая якобы была причастна к проекту "Северный поток — 2", сообщает Reuters.

Комиссия заинтересовалась деятельностью Baker Hughes еще в декабре. По данным агентства, расследование касается сотрудничества организации с проектами, попавшими под санкции США. В настоящее время комиссия получила всю запрошенную документацию от компании.

В свою очередь в Baker Hughes также инициировали внутреннюю проверку по вопросу соблюдения санкционного законодательства страны. В конце февраля Baker Hughes и еще ряд немецких и американских предприятий отказались от сотрудничества с проектом "Северный поток — 2".

На прошлой неделе представитель госдепартамента Нед Прайс заявил о намерении США продолжать следить за организациями, причастными к "Северному потоку — 2".

Накануне издание Handelsblatt написало, что у Германии есть четыре сценария дальнейших действий относительно газопровода "Северный поток — 2".