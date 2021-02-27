Агентство S&P назвало три ключевых риска для России 

Аналитики агентства S&P назвали три ключевых риска для России в 2021 году. Об их прогнозе сообщает РБК

Эксперты считают, что нашей стране стоит опасаться ужесточения западных санкций, ослабления макрополитической конструкции, а также транзита власти и внутриполитической волатильности.

Ведущий аналитик по суверенным рейтингам стран СНГ Карен Вартапетов отметил, что россияне стали жить беднее на фоне пандемии. Вдобавок, по его мнению, доверие к власти размывается. Эти факторы могут привести к тому, что «макрополитика станет немного слабее», чем прогнозирует S&P.

В агентстве не ждут крайних мер, например, запрета США на торговлю российским суверенным долгом на вторичном рынке. Штаты не будут использовать доллар как оружие в глобальной финансовой системе. Эксперты S&P прогнозируют выборочные рестрикции против физлиц, несистемных банков и неэнергетических компаний.

Президент США Джо Байден хочет восстановить позитивные отношения с Европой, поэтому тесные энергетические связи России и ЕС будут сдерживать санкции.