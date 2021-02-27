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Агентство S&P назвало три ключевых риска для России 

Майк Габриелян 1 час назад
Агентство S&P назвало три ключевых риска для России
Фото: РИА Новости
Аналитики агентства S&P назвали три ключевых риска для России в 2021 году. Об их прогнозе сообщает РБК.
Эксперты считают, что нашей стране стоит опасаться ужесточения западных санкций, ослабления макрополитической конструкции, а также транзита власти и внутриполитической волатильности.
Ведущий аналитик по суверенным рейтингам стран СНГ Карен Вартапетов отметил, что россияне стали жить беднее на фоне пандемии. Вдобавок, по его мнению, доверие к власти размывается. Эти факторы могут привести к тому, что «макрополитика станет немного слабее», чем прогнозирует S&P.
В агентстве не ждут крайних мер, например, запрета США на торговлю российским суверенным долгом на вторичном рынке. Штаты не будут использовать доллар как оружие в глобальной финансовой системе. Эксперты S&P прогнозируют выборочные рестрикции против физлиц, несистемных банков и неэнергетических компаний.
Президент США Джо Байден хочет восстановить позитивные отношения с Европой, поэтому тесные энергетические связи России и ЕС будут сдерживать санкции.
Ранее «Рамблер» рассказывал, почему мир разочаровался в санкциях.
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Комментарии 11
Экономика , Карен Вартапетов , Джозеф Байден , ЕС
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