Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер в своей статье для Spiegel рассказал, при каких условиях Россия сможет завершить строительство "Северного потока — 2".

Он напомнил, что сейчас некоторые страны Евросоюза и США оказывают серьезное давление на Германию, чтобы помешать реализации проекта. Тем не менее дипломат считает, что остановка строительства — "очень плохая идея", поскольку она повлечет за собой болезненный судебный процесс с перспективой нанесения многомиллиардного ущерба "Газпрому" и незавершенному газопроводу на дне Балтийского моря.

"Нравится это кому-то или нет, но Германия и другие европейские страны еще долгие годы будут нуждаться в российском газе", — напомнил Ишингер.

По его мнению, существует "менее привлекательный" вариант, предполагающий завершение "Северного потока — 2" при условии, что эксплуатация газопровода будет зависеть от решений ЕС и поведения России. Дипломат подчеркивает, что для этого необходимо предпринять три шага.

Во-первых, Германия должна внедрить механизм экстренной остановки работы "Северного потока — 2" с возможностью допуска к нему ЕС.

Во-вторых, Берлин мог бы предложить Брюсселю и Вашингтону "Евроатлантический энергетический договор", провозглашающий скорейший переход к возобновляемым источникам энергии, укреплению целостности европейского газового рынка и усилению поддержки Украины и ее экономическому развитию. По словам Ишингера, к этому соглашению могла бы присоединиться и Москва.

В-третьих, Германия может увязать начало работы газопровода с выполнением Россией ряда политических условий, таких как украинский вопрос и дело Алексея Навального

Глава Мюнхенской конференции подчеркнул, что какой бы подход ни был выбрали, Берлин должен координировать свои действия с Еврокомиссией , США и партнерами в Восточной Европе, чтобы поддержать "новый трансатлантический роман" и превратить "ненужный жернов на шее Германии" в "стратегический козырь".

"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Большая часть труб уже проложена, недостроенными остались примерно 148 километров из общей протяженности в 2460 километров: из них 120 — в водах Дании и 28 — Германии.

Против проекта активно выступают США, которые рассчитывают продвигать в Европе свой сжиженный природный газ, Украина, опасающаяся потерять доходы от транзита российского газа, а также Польша, Литва и Латвия.

В декабре 2019 года Вашингтон включил санкции против "Северного потока — 2" в оборонный бюджет, из-за чего строительство прервалось на год. Возобновилось оно в декабре 2020-го: судно "Фортуна" проложило 2,6 километра труб в водах Германии. Однако 1 января американский сенат проголосовал за оборонный бюджет на 2021-й финансовый год, который предусматривает расширение санкций против "Северного потока — 2". Меры распространяются на организации, предоставившие услуги для тестирования, инспекции или сертификации. В результате норвежская компания DNV GL и датская консалтинговая фирма Rambøll заявили о выходе из проекта. Под рестрикции Вашингтона также попали судно-трубоукладчик "Фортуна" и владеющая им компания "КВТ-Рус".

По данным оператора проекта Nord Stream 2 AG, недостроенными остаются примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров: 120 в водах Дании и 28 — Германии. Теперь укладку ниток в датских водах планируют закончить до конца апреля. В Москве не раз заявляли, что достроят "Северный поток —2" несмотря на внешнее противодействие.