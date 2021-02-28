Ещё
Далее:
Читайте также:
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
74.41
$
74.39
90.46
90.39
Прогноз
01.03 – 08.03
$
73.69
88.77
Индексы и котировки Brent
64.39
–0.11 Золото
1726.89
–0.02 РТС
1450.39
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
26.02
1.2066
–0.0058
14.02
1.2123
23.02
15.02

Навальный доставлен в колонию во Владимирской области 

Газета.Ru и ещё 7 2 часа назад
Навальный доставлен в колонию во Владимирской области
Фото: Газета.Ru
Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников заявил, что Алексея Навального доставили в исправительную колонию во Владимирской области, передает РИА "Новости". "Алексей Навальный прибыл в учреждение УФСИН России по Владимирской области для дальнейшего отбывания наказания", — заявил Мельников. Отмечается, что Навальный после прибытия проведет несколько дней на карантине, а затем его распределят в отряд. Днем ранее в СИЗО-3 Кольчугино и исправительной колонии N2 Покрова Владимирской области заявили, что не располагают данными о нахождении у них Алексея Навального. При этом источник в системе ФСИН сообщал, что Навального доставили в СИЗО Кольчугино, откуда его переправят в ИК-2 в Покрове. 2 февраля суд отменил условный срок Навального по делу "Ив Роше" и заменил его на 3,5 года реального в колонии общего режима, но учел срок домашнего ареста. 20 февраля Мировой суд Бабушкинского района Москвы назначил Навальному штраф в размере 850 тыс. руб. и признал виновным по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко.
Видео дня. В России стало меньше сверхбогатых людей
Газета.Ru: последние новости
США отрицают ведение переговоров с ФРГ о будущем "Северного потока — 2" США отрицают ведение переговоров с ФРГ о будущем "Северного потока — 2" Боррель заявил о связи "Северного потока - 2" с геополитикой Боррель заявил о связи "Северного потока - 2" с геополитикой Зеленский: Украина не выполнила требования МВФ Зеленский: Украина не выполнила требования МВФ
Комментарии
Экономика , Ив Роше , Алексей Навальный , Игнат Артеменко , Алексей Мельников , ФСИН , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Видео
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
00:43
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
Экономика
Цены на электронику могут вырасти на 40%
00:51
Цены на электронику могут вырасти на 40%
Экономика Личный счет
Курс евро превысил 91 рубль
00:29
Курс евро превысил 91 рубль
Рынки
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
00:39
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
Личный счет
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение