Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников заявил, что Алексея Навального доставили в исправительную колонию во Владимирской области, передает РИА "Новости". "Алексей Навальный прибыл в учреждение УФСИН России по Владимирской области для дальнейшего отбывания наказания", — заявил Мельников. Отмечается, что Навальный после прибытия проведет несколько дней на карантине, а затем его распределят в отряд. Днем ранее в СИЗО-3 Кольчугино и исправительной колонии N2 Покрова Владимирской области заявили, что не располагают данными о нахождении у них Алексея Навального. При этом источник в системе ФСИН сообщал, что Навального доставили в СИЗО Кольчугино, откуда его переправят в ИК-2 в Покрове. 2 февраля суд отменил условный срок Навального по делу "Ив Роше" и заменил его на 3,5 года реального в колонии общего режима, но учел срок домашнего ареста. 20 февраля Мировой суд Бабушкинского района Москвы назначил Навальному штраф в размере 850 тыс. руб. и признал виновным по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко.
Индексы и котировки Brent
64.39
–0.11 Золото
1726.89
–0.02 РТС
1450.39
+0.00
64.39
–0.11 Золото
1726.89
–0.02 РТС
1450.39
+0.00
Навальный доставлен в колонию во Владимирской области
Фото: Газета.Ru
Видео дня. В России стало меньше сверхбогатых людей
Читайте также