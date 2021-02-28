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Россия создала альтернативу доллару в Арктике 

Майк Габриелян 1 час назад
Проект России в Арктике назвали способным подорвать господство доллара
Фото: Reuters
Российская компания «Новатэк» запустила в производство четвертую линию своего проекта «Ямал СПГ». Это достойный ответ на сланцевую экспансию и санкции США. Арктическое производство сжиженного газа не будет зависеть от экономических атак Вашингтона. Кроме того, мир понемногу начинает отказываться от доллара в расчетах за энергопоставки. Об этом пишет интернет-сайт OilPrice (перевод Иносми). Издание ссылается на работающих в России аналитиков нефтегазового рынка.

«Запуск на полную мощность четвертой линии будет означать полное возвращение «Ямал СПГ» в российский арктический газовый проект, который российский президент Владимир Путин лично считает краеугольным камнем в процессе проецирования российского энергетического влияния по всему миру таким же образом, как Соединенные Штаты делают это со своим сланцевым энергетическим сектором», — пишет издание.

Активные планы России в области нефти и газа в Арктике, связаны с возможностью подорвать основанную на американском долларе гегемонию на энергетическом рынке. Аналитики говорят, что санкции США ускоряют процесс отказа России от основанной на долларе системы торговли. Если американцы будут создавать сложности для российских банков, то Москва просто вынуждена будет заменить доллар.

«Идея об альтернативной главной торговой валюте на нефтегазовом рынке обсуждалась также в рамках группы БРИК, а недавно в ее обсуждении приняли участие Иран, Ирак, Россия и Китай. Кроме того, начало использования юаней Шанхайской международной биржей тоже можно считать шагом в этом направлении», — заявил Мехрдад Эмади, эксперт консалтинговой компании Betamatrix.

По его словам, чем больше Соединенные Штаты используют долларовые санкции против России, Китая, Ирана, Венесуэлы, тем сильнее желание использовать на нефтяном рынке другую базовую валюту.
Ранее «Рамблер» сообщал, что «Новатэк» начал поставки СПГ в ОАЭ.
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Экономика , Владимир Путин , Новатэк
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