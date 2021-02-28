Bloomberg назвал Россию «проблемной» по росту цен на продукты

Агентство Bloomberg включило Россию в список стран, где люди "могут начать волноваться" из-за роста цен на продовольствие.

С начала года в Судане бушевали протесты из-за резкого роста цен на продукты. Беспокойство из-за продовольственного обеспечения царило в Ливане и Тунисе. В Индии фермеры массово возмущались попытками властей снизить цены. Россия и Аргентина ограничили поставки урожая, чтобы снизить цены на внутреннем рынке. Даже богатые страны, такие как ОАЭ, рассматривают возможность ограничения цен на некоторые продукты питания.

Агентство пишет, что Россия, крупнейший в мире экспортер пшеницы, в последние недели ввела тарифы и квоты, призванные ограничить продажи за границу и снизить внутренние цены.

Картофель и морковь за год выросли в цене более чем на треть. Власти потребовали от ритейлеров заморозить цены на некоторые продукты питания. Но цены на продукты питания могут вырасти в конце марта, когда ограничения будут сняты.

Эксперты Bloomberg считают, что если власти России не обеспечат население доступной едой, у беднеющего населения возникнут вопросы к богатым классам и правящим кругам. Кроме России в такой же ситуации Индия, Турция, Бразилия и Нигерия.

«Россия может увидеть реальную политическую мобилизацию вокруг цен на продукты питания», — сказал Каллен Хендрикс, старший научный сотрудник Института международной экономики Петерсона.

Именно в крупнейших странах со средним уровнем дохода последствия рост цен на продукты могут иметь наибольший резонанс. Это густонаселенные государства, где расходы на продукты питания составляют большую долю корзины потребительских цен. Именно там правительства находятся под большим давлением и вынуждены искать действенные пути.