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Минпромторг исключил дефицит продуктов в России 

Прайм и ещё 4 2 часа назад
Минпромторг исключил дефицит продуктов в России
Фото: РИА Новости
Дефицит продуктов в России исключен, предпосылок для резких изменений цен также нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга РФ.

"Дефицит продуктов на полках российских магазинов полностью исключен, фундаментальных предпосылок для резкой разбалансировки рынка в ценовом плане также нет — у российского правительства достаточно инструментов, чтобы вовремя отреагировать, если ситуация будет этого требовать", — сообщили в министерстве.

В ведомстве указали, что в настоящее время Россия обладает развитой и диверсифицированной системой торговли.

"Минпромторг России находится в постоянном контакте с торговыми сетями, Минсельхозом России, Минэкономразвития России и ФАС", — добавили в пресс-службе.

Правительство в декабре объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России. Производители и торговые сети заключили соглашения для стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. Если цены производителей не снизятся, возможно введение экспортной пошлины на масло (при этом с 9 января повышена ее ставка для подсолнечника) и отмена пошлины на ввоз в РФ тростникового сахара.
Bloomberg назвал Россию "проблемной" по росту цен на продукты
С 15 февраля до 30 июня 2021 года вводится квота на экспорт пшеницы, ячменя, ржи и кукурузы, также с 15 февраля — экспортная пошлина для пшеницы. Для производителей сахара, хлебопеков и мукомолов предусмотрены меры господдержки. Наконец, планка колебаний цен на социально значимые товары, при превышении которой появляется право напрямую регулировать их цены, снижена до 10% с 30%.
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Экономика , Минпромторг , Правительство РФ , ФАС , Минэкономразвития , Минсельхоз , РИА Новости , Bloomberg
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