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В Минэкономразвития ответили на публикацию Bloomberg о росте продуктовых цен в РФ 

Газета.Ru 2 часа назад
В Минэкономразвития ответили Bloomberg о росте цен на продукты
Фото: РИА Новости
В Минэкономразвития прокомментировали публикацию Bloomberg о внесении России в список "горячих точек" по росту цен на продукты. Об этом сообщает ТАСС.
Ведомство подчеркнуло, что за ситуацией с ценами следят Росстат, ФНС и МЭР. В заявлении также отмечается, что совместная работа профильных ведомств позволяет выявлять колебания и влияние мировых цен на внутрироссийские.

"Правительство сосредоточено в целом на экономических инструментах, чтобы снижать влияние роста мировых цен на внутренние, а также на адресных мерах поддержки производителей в регионах", — добавили в Минэкономразвития.

Bloomberg назвал Россию "проблемной" по росту цен на продукты
Там также выразили мнение, что публикация агентства носит "спекулятивный характер".
Ранее агентство Bloomberg опубликовало статью, в которой говорится, что Россия входит в число стран, где проблема роста цен на продукты стоит особенно остро.
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Экономика , Росстат , Федеральная налоговая служба , Минэкономразвития , Bloomberg
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