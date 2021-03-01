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Трамп: США будут зависеть от России 

Ura.Ru 49 минут назад
Соединенные Штаты будут зависеть от поставок нефти из России. Об этом заявил экс-президент США Дональд Трамп, выступая на 47-й Конференции консервативного политического действия (CPAC) в Орландо, штат Флорида.

«При радикальных демократах цена бензина уже поднялась на треть Мы теперь будем зависеть от России и Ближнего Востока в поставках нефти», — цитирует Трампа РИА «Новости».

Бывший президент также заявил, что при нем США была энергетической сверхдержавой, доминировавшей даже над Саудовской Аравией и Россией.
Ранее руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов предсказывал, что приход к власти в США политика Джо Байдена еще сильнее ослабит американский доллар.

«Уже сейчас мы получаем плоды политического американского кризиса — повышение цен на нефть», — заметил он.

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Экономика , Видео , Цена на нефть , Джозеф Байден , Василий Колташов , Дональд Трамп , РИА Новости
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