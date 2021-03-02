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Топ бюджетных предметов, которые сделают дом уютнее 

Peopletalk и ещё 3 2 часа назад
Торги на Мосбирже открылись снижением рубля к доллару
Фото: Peopletalk
Топ бюджетных предметов, которые сделают дом уютнее
Кадр из фильма «Великий Гэтсби»
Пандемия научила нас, как важно обустроить свою квартиру уютно. Собрали топ недорогих товаров, которые помогут тебе в этом вопросе.
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Экономика , Цена на нефть , Ikea
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