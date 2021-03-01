Число пострадавших от кризиса россиян выросло вдвое

Число российских потребителей, которые финансово пострадали от последствий пандемии коронавируса, с сентября 2020 года по январь 2021 года увеличилось практически вдвое — с 27% до 53%, пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование NielsenIQ.

Данный результат превышает среднемировое значение в 46%. При этом среди 47% граждан России, которые финансово не пострадали от волны эпидемии, 16% стали более тщательно следить за тратами.

Так, 69% опрошенных россиян оказались вынуждены экономить.

Специалисты отметили, что более половины потребителей России (62%) готовы приобретать любой товар со скидкой вне зависимости от бренда. Менее половины респондентов (37%) выбирают товары под собственной торговой маркой (СТМ) сетей. 20% россиян покупают самый дешевый товар в категории.

В недалеком будущем российские покупатели будут рассматривать более доступные по цене товары, полагает управляющий партнер онлайн-гипермаркета «Всеинструменты.ру» Александр Гольцов . По его словам, это обусловлено падением доходов населения и ослаблением российской валюты.

Переход на дистанционный формат работы, а также закрытие границ привели к тому, что граждане переосмыслили свои траты и перешли к накоплению, считает партнер OneStory Ольга Сумишевская.

Марат Ибрагимов. Потребительская активность граждан России будет восстанавливаться вслед за экономикой, динамика которой зависит от того, придет ли в Россию третья волна пандемии, считает старший аналитик Газпромбанка