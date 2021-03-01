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Доля пострадавших от кризиса россиян превысила среднемировую 

Лера Букина 1 час назад
Число пострадавших от кризиса россиян выросло вдвое
Фото: ТАСС
Число российских потребителей, которые финансово пострадали от последствий пандемии коронавируса, с сентября 2020 года по январь 2021 года увеличилось практически вдвое — с 27% до 53%, пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование NielsenIQ.
Данный результат превышает среднемировое значение в 46%. При этом среди 47% граждан России, которые финансово не пострадали от волны эпидемии, 16% стали более тщательно следить за тратами.
Так, 69% опрошенных россиян оказались вынуждены экономить.
Специалисты отметили, что более половины потребителей России (62%) готовы приобретать любой товар со скидкой вне зависимости от бренда. Менее половины респондентов (37%) выбирают товары под собственной торговой маркой (СТМ) сетей. 20% россиян покупают самый дешевый товар в категории.
В недалеком будущем российские покупатели будут рассматривать более доступные по цене товары, полагает управляющий партнер онлайн-гипермаркета «Всеинструменты.ру» Александр Гольцов. По его словам, это обусловлено падением доходов населения и ослаблением российской валюты.
Переход на дистанционный формат работы, а также закрытие границ привели к тому, что граждане переосмыслили свои траты и перешли к накоплению, считает партнер OneStory Ольга Сумишевская.
Потребительская активность граждан России будет восстанавливаться вслед за экономикой, динамика которой зависит от того, придет ли в Россию третья волна пандемии, считает старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов.
Ранее «Рамблер» сообщал, что экономист Антон Любич увидел риски в решении о сохранении ключевой ставки. По его мнению, оно может негативно отразиться на доходах граждан.
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Комментарии 2
Экономика , Личный счет , Александр Гольцов , Марат Ибрагимов , Газпромбанк
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