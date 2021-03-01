В России не намерены продлевать соглашения по стоимости сахара и масла 

В Минопромторге РФ решили не продлевать соглашения по стоимости продуктов питания, сообщает ТАСС. В ведомстве признали, что регулирование цен негативно влияет на логистику и поставки продукции.

Журналисты ссылаются на заявление заместителя министра промышленности и торговли РФ Виктора Евтухова . Он отметил, что текущие соглашения будут действовать еще на протяжении месяца. В дальнейшем, по его словам, Минпромторг не планирует «сильно вмешиваться в рыночные отношения».

«Не хотелось бы продлевать эти соглашения или увеличивать количество товарных категорий, попадающих под них», — пояснил он.

При этом Евтухов добавил, что не может полностью исключить вмешательство со стороны министерства. Он предложил посмотреть, как будет развиваться ситуация, и отследить динамику цен на продовольственные товары.

В настоящее время, отметил замминистра, цены на продукты, по которым заключались соглашения (сахар и масло), опустились. По его словам, в 2021 году ожидается хороший урожай, аналитики прогнозируют развитие сельхозпроизводства, в значит «не будет дефицита и не будет причин для роста цен», резюмировал Евтухов.