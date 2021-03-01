В России не намерены продлевать соглашения по стоимости сахара и масла 

В Минопромторге РФ решили не продлевать соглашения по стоимости продуктов питания, сообщает ТАСС. В ведомстве признали, что регулирование цен негативно влияет на логистику и поставки продукции.
Журналисты ссылаются на заявление заместителя министра промышленности и торговли РФ Виктора Евтухова. Он отметил, что текущие соглашения будут действовать еще на протяжении месяца. В дальнейшем, по его словам, Минпромторг не планирует «сильно вмешиваться в рыночные отношения».
«Не хотелось бы продлевать эти соглашения или увеличивать количество товарных категорий, попадающих под них», — пояснил он.
При этом Евтухов добавил, что не может полностью исключить вмешательство со стороны министерства. Он предложил посмотреть, как будет развиваться ситуация, и отследить динамику цен на продовольственные товары.
В настоящее время, отметил замминистра, цены на продукты, по которым заключались соглашения (сахар и масло), опустились. По его словам, в 2021 году ожидается хороший урожай, аналитики прогнозируют развитие сельхозпроизводства, в значит «не будет дефицита и не будет причин для роста цен», резюмировал Евтухов.
Ранее, как сообщал «Рамблер», аналитики рассказали, что ждёт покупателей весной, когда завершится срок правительственной заморозки цен на продукты. Резкого скачка стоимости продовольственных товаров после окончания действия соглашений не будет. Большинство потребителей не заметит подорожания хлеба или подсолнечного масла, поскольку оно составит всего 3-4%. Так полагает директор по аграрной политике НИУ ВШЭ Евгения Серова. Цены могут расти на продукты, где в качестве сырья используется сахар или подсолнечное масло, считает эксперт Центра стратегических разработок (ЦСР) Елена Разумова.