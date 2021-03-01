Кабмин исключил из продэмбарго племенных улиток 

Правительство исключило из перечня продуктов, ввоз которых запрещен в Россию из-за продовольственного эмбарго, племенных улиток. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, запрет на ввоз рыбы и ракообразных, моллюсков и прочих водных беспозвоночных не будет распространяться на "племенных улиток виноградных (Helix pomatia) и племенных улиток садовых (Helix aspersa)". Их ввоз разрешен при представлении разрешения на импорт племенной продукции (материала), выданного министерством сельского хозяйства Российской Федерации.

В июле 2014 года Евросоюз и США ввели санкции в отношении РФ в связи с событиями на Украине и неоднократно расширяли и продлевали их. Россия 7 августа 2014 года ввела пакет ответных мер в отношении Евросоюза, США, Австралии, Канады и Норвегии. Так называемые контрсанкции представляли собой запрет сроком на один год импорта в РФ из этих стран фруктов, овощей, молочной и мясной продукции. Позже продовольственное эмбарго было продлено и действует в настоящее время.