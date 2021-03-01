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Кабмин исключил из продэмбарго племенных улиток 

ТАСС и ещё 1 51 минуту назад
Кабмин исключил из продэмбарго племенных улиток
Фото: ТАСС
Правительство исключило из перечня продуктов, ввоз которых запрещен в Россию из-за продовольственного эмбарго, племенных улиток. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.
Согласно документу, запрет на ввоз рыбы и ракообразных, моллюсков и прочих водных беспозвоночных не будет распространяться на "племенных улиток виноградных (Helix pomatia) и племенных улиток садовых (Helix aspersa)". Их ввоз разрешен при представлении разрешения на импорт племенной продукции (материала), выданного министерством сельского хозяйства Российской Федерации.
В июле 2014 года Евросоюз и США ввели санкции в отношении РФ в связи с событиями на Украине и неоднократно расширяли и продлевали их. Россия 7 августа 2014 года ввела пакет ответных мер в отношении Евросоюза, США, Австралии, Канады и Норвегии. Так называемые контрсанкции представляли собой запрет сроком на один год импорта в РФ из этих стран фруктов, овощей, молочной и мясной продукции. Позже продовольственное эмбарго было продлено и действует в настоящее время.
В сентябре 2020 года Минсельхоз предложил исключить племенных улиток из-под действия продэмбарго. Как пояснялось тогда в отчете к проекту постановления, сейчас в России отсутствует возможность ввоза племенных сухопутных улиток (виноградной и серой) из стран, в отношении которых действует продовольственное эмбарго. По оценкам специалистов-улитководов, лучший племенной материал улиток находится в Чешской Республике, добавили составители документа.
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Экономика , ЕС , Минсельхоз
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