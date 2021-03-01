Тимошенко «нашла» замену российской электроэнергии 

На Украине выступили с инициативой отказаться от электроэнергии из России и Белоруссии. Об этом сообщает RT со ссылкой на лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко

По ее словам, соответствующий законопроект уже внесен в Верховную раду

"Мы внесли законопроект №3739, где требуем прекратить импорт электроэнергии на территорию Украины и поднять собственную энергетику, собственные мощности по генерации электроэнергии, включить все блоки АЭС и обеспечить Украину дешевой электроэнергией", — заявила Тимошенко.

Она добавила, что обратится в Службу безопасности Украины и Совет национальной безопасности и обороны страны "с требованием расследовать импорт белорусской и российской электроэнергии".

В то же время глава украинского "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что прямые поставки газа из России невозможны "из-за угрозы суверенитету" страны.

"Такие договоренности невозможны без политической составляющей, которую будет диктовать Кремль, а это уже само по себе является угрозой Украине, так как предусматривает посягательство на суверенитет", — цириуют Коболева украинские СМИ.

Ранее власти Украины попросили Белоруссию об экстренных поставках электричества из-за аварий на Кураховской и Запорожской ТЭС. Объем составит 500 мегаватт. Решить возникшую проблему внутренними ресурсами не удалось, потребители в центральной части Украины столкнулись с дефицитом электроэнергии. В январе этого года Белоруссия уже поставляла Украине электричество в экстренном порядке в связи с ростом потребления из-за сильных холодов.