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Матвиенко оценила возможность отказа России от доллара 

Мария Иванова 1 час назад
Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что доллар не исчезнет из обращения в России, но власти хотят снизить зависимость российской экономики от американской валюты. Об этом сообщает «Прайм».

«Доллар, естественно, никуда не исчезнет, он есть и будет в обращении, но снижать зависимость нашей экономики от какой-то одной валюты, безусловно, надо, что и делается», — подчеркнула Матвиенко.

Она отметила, что дедолларизация — «не какое-то ноу-хау и не какая-то сенсация»: в последние годы Центробанк и правительство занимаются ею по поручению президента Владимира Путина.
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Матвиенко отметила, что золотовалютные резервы страны теперь зависят от доллара меньше, чем раньше.

«Снижение зависимости от пусть и важного, но одного финансового центра — абсолютно правильная политика», — заключила она.

Как писал «Рамблер», в 2018 году о плане по дедолларизации рассказал президент ВТБ Андрей Костин. По его словам, в рамках этого плана страна начнет ускоренно переходить на другие валюты — евро, юань или рубль — при расчетах с разными странами.
В Центробанке поясняли, что дедолларизация (или девалютизация) касается только международных расчетов, и не влияет на вкладчиков работающих в стране банков.
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Экономика , Видео , Валентина Матвиенко , Андрей Костин , Владимир Путин , Банк ВТБ , Совет Федерации , Центральный банк России
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