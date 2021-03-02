«Доллар, естественно, никуда не исчезнет, он есть и будет в обращении, но снижать зависимость нашей экономики от какой-то одной валюты, безусловно, надо, что и делается», — подчеркнула Матвиенко.

Она отметила, что дедолларизация — «не какое-то ноу-хау и не какая-то сенсация»: в последние годы Центробанк и правительство занимаются ею по поручению президента Владимира Путина

Матвиенко отметила, что золотовалютные резервы страны теперь зависят от доллара меньше, чем раньше.

«Снижение зависимости от пусть и важного, но одного финансового центра — абсолютно правильная политика», — заключила она.

Как писал «Рамблер», в 2018 году о плане по дедолларизации рассказал президент ВТБ Андрей Костин . По его словам, в рамках этого плана страна начнет ускоренно переходить на другие валюты — евро, юань или рубль — при расчетах с разными странами.

В Центробанке поясняли, что дедолларизация (или девалютизация) касается только международных расчетов, и не влияет на вкладчиков работающих в стране банков.