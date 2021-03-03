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Украина подсчитала потери от запуска «Северного потока — 2» 

News.ru и ещё 6 1 час назад
Порядка 3 миллиардов долларов может потерять Украина после ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2». Однако данный ущерб не является критичным. Об этом заявил бывший министр экономики страны, президент Центра рыночных реформ Владимир Лановой.
В интервью НСН Лановой отметил, что «эти деньги утопают в „бодяжке“ »Нафтогаза».

Там ничего не поймешь — где у них доходы, где у них расходы. При этом народ станет беднее, поскольку власти повышают тарифы на тепло, электроэнергию, газ и другие энергетические ресурсы. И это совершенно неоправданно, — сообщил экс-министр.

Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что запуск «Северного потока — 2» принесёт ущерб экономике страны в размере около полутора миллиардов долларов в год — это будет связано с потерей ресурсов и рабочих мест.
Проект «Северный поток — 2» предполагает прокладку двух нитей газопровода от побережья РФ по дну Балтики до Германии, мощность которых составит 55 миллиардов кубометров газа в год. Против реализации проекта активно выступают США, намеревавшиеся продавать в Европу собственный сжиженный природный газ, Украина и ряд европейских государств.
Ранее NEWS.ru писал, что Украина подготовилась к пуску газопровода «Северный поток — 2».
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Комментарии 11
Экономика , Видео , Сергей Марченко , Нафтогаз
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