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Добыча нефти в России обвалилась 

Lenta.ru 2 часа назад
В России в январе-феврале 2021 года объем добычи нефти и газового конденсата упал на 11,9 процента в годовом выражении (до 81,6 миллиона тонн). Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на сводку ЦДУ ТЭК.
Среднесуточная добыча оказалась на уровне 10,14 миллиона баррелей. В феврале в стране было добыто 38,56 миллиона тонн сырья, что на 13,8 процента ниже показателя февраля прошлого года. Уровень среднесуточной добычи составил 10,1 миллиона баррелей. Лидером по этому показателю стала «Роснефть».
Цена нефти марки Brent 2 марта обвалилась ниже 63 долларов за баррель впервые с 22 февраля, свидетельствуют данные биржи ICE. В ходе торгов нефть опускалась до 62,54 доллара за баррель.
Экспорт сырья из России в дальнее зарубежье резко рухнул в январе-феврале 2021 года. Только за февраль поставки рухнули на 25,2 процента, до 15,39 миллиона тонн. Среднесуточный показатель составил 4,03 миллиона баррелей.
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Экономика , Видео , Роснефть , Интерфакс
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