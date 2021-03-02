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Правительство России увеличило свой резервный фонд 

Прайм 2 часа назад
Правительство России увеличило свой резервный фонд
Фото: РИА Новости
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об увеличении резервного фонда правительства на 131,6 миллиарда рублей за счет неиспользованных бюджетных остатков, следует из документа, опубликованного на официальном портале правовой информации.

"Минфину России… внести в установленном порядке в показатели сводной бюджетной росписи федерального бюджета на 2021 год изменения, предусматривающие увеличение объема резервного фонда правительства РФ на 131562751,2 тыс. рублей за счет не использованных в 2020 году остатков средств федерального бюджета, образовавшихся на 1 января 2021 г", — говорится в документе.

В прошлом году объем резервного фонда правительства увеличился на 4,455 триллиона и составил 4,469 триллиона рублей. Из фонда было выделено 4,059 триллиона рублей, из которых, по оценке Счетной палаты, 2,855 триллиона были направлены на профилактику и устранение коронавирусной инфекции. Нераспределенный остаток средств на 1 января 2021 года составил 410,55 миллиарда рублей, указывала палата.
Резервный фонд правительства РФ создан для финансирования непредвиденных расходов и мероприятий федерального значения, не предусмотренных в законе о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год.
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Комментарии 4
Экономика , Михаил Мишустин , Счетная палата , Правительство РФ , Минфин
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