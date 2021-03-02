Правительство России увеличило свой резервный фонд 

"Минфину России… внести в установленном порядке в показатели сводной бюджетной росписи федерального бюджета на 2021 год изменения, предусматривающие увеличение объема резервного фонда правительства РФ на 131562751,2 тыс. рублей за счет не использованных в 2020 году остатков средств федерального бюджета, образовавшихся на 1 января 2021 г", — говорится в документе.