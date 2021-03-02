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Ряд финансовых организаций США не смогут предоставлять кредиты России 

Прайм и ещё 3 1 час назад
США ограничили предоставление кредитов России
Фото: Reuters
США в связи с санкциями из-за дела Навального вводят запрет на предоставление РФ кредитов правительственными финансовыми организациями США, в том числе Экспортно-импортным банком США, сообщил во вторник госдепартамент.
Санкции, как заявили в госдепартаменте, введены за "использование Российской Федерацией химического оружия против собственных граждан". В связи с этим, заявили в Вашингтоне, США в течение 15 дней, которые требуются для уведомления конгресса, будут введены ограничения на "предоставление кредитов Соединенными Штатами или другой финансовой помощи". В сообщении госдепартамента поясняется, что запрет коснется "предоставления России любых кредитов, кредитных гарантий или другой финансовой помощи со стороны любого ведомства, управления или структуры правительства США, в том числе Экспортно-импортного банка США".
Евросоюз во вторник впервые ввел санкции в рамках нового глобального режима за нарушение прав человека против четырех граждан России за арест Навального. США вслед за ЕС заявили о введении против РФ санкций. В список попали 14 организаций с формулировкой "за производство биологического и химического оружия". Кроме того, американские санкции направлены против конкретных лиц и организаций, будут включать экспортные и визовые ограничения.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Москва однозначно отреагирует на возможные санкции США против России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле уверены, что политика санкций против РФ не достигает цели.
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Комментарии 3
Экономика , Дмитрий Песков , Сергей Лавров , МИД , ЕС , Госдеп США
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