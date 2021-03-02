США ограничили предоставление кредитов России

США в связи с санкциями из-за дела Навального вводят запрет на предоставление РФ кредитов правительственными финансовыми организациями США, в том числе Экспортно-импортным банком США, сообщил во вторник госдепартамент

Санкции, как заявили в госдепартаменте, введены за "использование Российской Федерацией химического оружия против собственных граждан". В связи с этим, заявили в Вашингтоне, США в течение 15 дней, которые требуются для уведомления конгресса, будут введены ограничения на "предоставление кредитов Соединенными Штатами или другой финансовой помощи". В сообщении госдепартамента поясняется, что запрет коснется "предоставления России любых кредитов, кредитных гарантий или другой финансовой помощи со стороны любого ведомства, управления или структуры правительства США, в том числе Экспортно-импортного банка США".