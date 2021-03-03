ПМЭФ пройдет со 2 по 5 июня

"С учетом мнения экспертов о том, что Россия и мир находятся сейчас "в точке постпандейминого перелома" и потребности мирового сообщества в стабилизации эпидемиологической обстановки, которая возможна благодаря всеобщей вакцинации и формированию коллективного иммунитета, считаем возможным проведение Петербургского международного экономического форума 2-5 июня 2021 года", — заявил советник президента РФ, ответственный секретарь Оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков, слова которого приводятся в сообщении.