Началось заседание ОПЕК+ по вопросу добычи нефти 

ОПЕК+ началось в формате видеоконференции, на нем должно быть принято решение о том, увеличить ли альянсу добычу нефти в апреле и на какой объем.

Трансляция открытия ведется на сайте ОПЕК. При этом накануне прошло заседание мониторингового комитета ОПЕК+, который на основе анализа нефтяного рынка традиционно выносит рекомендации всему альянсу о предпочтительных параметрах сделки. Однако уже не в первый раз официальной рекомендации не последовало.

ОПЕК+ из-за падения спроса, вызванного пандемией коронавируса, с мая сократила добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере его восстановления ограничения корректировались, и на этот март они составляют 7,05 миллиона баррелей в сутки.

Причем в феврале и марте возможность ненамного нарастить добычу получили только Россия и Казахстан. Базой отсчета для сокращений в рамках договоренностей взят октябрь 2018 года, а для России и Саудовской Аравии — показатель в 11 миллионов баррелей в сутки.

В конце прошлого года альянс ОПЕК+ условился корректировать уровень добычи в рамках соглашения с шагом не более 0,5 миллиона баррелей в сутки ежемесячно.

Вместе с тем Саудовская Аравия в феврале-марте в добровольном порядке дополнительно сокращает добычу на 1 миллион баррелей в сутки к уровню января.

Ожидается, что королевство не будет продлевать добровольное сокращение на апрель или откажется от него частично.

Так, газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что ОПЕК+ обсуждает вариант увеличения добычи нефти в апреле на 1 миллион баррелей в сутки, из которых одна половина придется на частичный отказ Саудовской Аравии от добровольного сокращения добычи, а другая — на остальной альянс, включая Россию.

Однако, по информации издания, это не единственная опция, которая обсуждалась группой производителей.