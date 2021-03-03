В России образовался дефицит курятины 

В России стремительно сокращается производство курятины, пишет VTimes

По данным Росптицесоюза, в январе производство и продажа мяса птицы упали на 6,4% к показателю января прошлого года, до 478 100 т. По итогам февраля, падение может достичь, по разным оценкам, до 8-9% или даже 12-15%.

Собеседники издания утверждают, что основных причин дефицита две: прекращение поставок инкубационных яиц для выращивания кур на продажу из Нидерландов из-за вспышки птичьего гриппа, а также распространения этой болезни в ряде российских регионов, особенно на Юге.

Кроме того, производители сообщают о резком росте себестоимости производства куриного мяса из-за роста цен на корма, витамины, лекарства и т.д. По оценке собеседников VTimes, подорожание ряда позиций составило 50-400%, тогда как стоимость куриного мяса на прилавках выросла на несколько процентов.

Ритейлеры подтверждают проблемы с поставками курятины. Ситуацию осложняет повышенный спрос населения на курятину.