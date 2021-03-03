В России образовался дефицит курятины 

В России стремительно сокращается производство курятины, пишет VTimes.
По данным Росптицесоюза, в январе производство и продажа мяса птицы упали на 6,4% к показателю января прошлого года, до 478 100 т. По итогам февраля, падение может достичь, по разным оценкам, до 8-9% или даже 12-15%.
Собеседники издания утверждают, что основных причин дефицита две: прекращение поставок инкубационных яиц для выращивания кур на продажу из Нидерландов из-за вспышки птичьего гриппа, а также распространения этой болезни в ряде российских регионов, особенно на Юге.
Кроме того, производители сообщают о резком росте себестоимости производства куриного мяса из-за роста цен на корма, витамины, лекарства и т.д. По оценке собеседников VTimes, подорожание ряда позиций составило 50-400%, тогда как стоимость куриного мяса на прилавках выросла на несколько процентов.
Ритейлеры подтверждают проблемы с поставками курятины. Ситуацию осложняет повышенный спрос населения на курятину.
Минсельхоз обещает нормализацию ситуации не раньше мая.
Как сообщал «Рамблер», 2 марта первый вице-премьер России Андрей Белоусов поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) в сжатые сроки провести проверку обоснованности повышения цен на куриное мясо и яйца.