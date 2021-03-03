Путин поручил оградить от рисков заемщиков 

В поручении президента указывается, что изменения в законе должны быть приняты в целях ограничения возможных рисков для заемщиков.

Банк России и кабинет министров должны до 15 июля «обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, регулирующих порядок изменения переменных процентных ставок и (или) сроков возврата потребительского кредита (займа), в том числе обязательства по которому обеспечены ипотекой».

Как сообщал «Рамблер», ставка по ипотечным кредитам на рынке новостроек в январе составила 5,86%. При этом специалисты считают, что потенциал дальнейшего снижения практически исчерпан, и рынок вскоре перейдет к повышению ставок.