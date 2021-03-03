Путин поручил оградить от рисков заемщиков 

Президент России Владимир Путин поручил правительству и Банку России проконтролировать изменения в законодательстве, которые касаются изменений плавающих ставок и сроков кредитования населения. Об этом сообщает РИА «Новости».
В поручении президента указывается, что изменения в законе должны быть приняты в целях ограничения возможных рисков для заемщиков.
Банк России и кабинет министров должны до 15 июля «обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, регулирующих порядок изменения переменных процентных ставок и (или) сроков возврата потребительского кредита (займа), в том числе обязательства по которому обеспечены ипотекой».
Ответственными за исполнение поручения назначены премьер-министр России Михаил Мишустин и председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.
Как сообщал «Рамблер», ставка по ипотечным кредитам на рынке новостроек в январе составила 5,86%. При этом специалисты считают, что потенциал дальнейшего снижения практически исчерпан, и рынок вскоре перейдет к повышению ставок.