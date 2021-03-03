ОПЕК+ предупредил о грядущем дефиците нефти

ОПЕК+ ожидает дефицита нефти на рынке в 2021 году в среднем в объеме 1,2 млн баррелей в сутки, говорится в докладе, представленном 3 марта на заседании мониторингового комитета альянса. Об этом сообщает ТАСС.

Пик дефицита нефти придется на май этого года. В докладе рассматривается два варианта развития событий на нефтяном рынке, базовый и альтернативный. В обоих учитываются: добровольное сокращение Саудовской Аравии на 1 млн баррелей в сутки в феврале и марте, а также январское решение об увеличении добычи в России и Казахстане.

В базовом сценарии прогноза глобальный дефицит на рынке нефти составит 1,2 млн баррелей в сутки. В мае дефицит может достичь 2,1 млн баррелей в сутки. Другой вариант предусматривает, что спрос на нефть будет восстанавливаться медленнее. В этом случае во втором полугодии возможно возникновения небольшого дефицита в 0,4 млн баррелей в сутки