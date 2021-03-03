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Эксперт допустил снижение цен в РФ из-за обвала доллара 

Вероника Полынина 59 минут назад
Эксперт допустил снижение цен в РФ из-за обвала доллара
Фото: Reuters
Падение доллара может иметь двойственные последствия для российской экономики, считают опрошенные «Ура.ру» экономисты.
Директор научного центра экономики труда Российского экономического университета им. Плеханова Вячеслав Бобков назвал снижение курса американской валюты хорошей тенденцией.
По его словам, если доллар упадет, то рубль станет более весомым, а цены в магазинах перестанут расти.
Директор института финансов и устойчивого развития РАНХиГС Андрей Марголин, напротив, предупредил, что из-за снижения доллара может упасть российская экспортная выручка, и бюджет РФ недополучит доходы. Однако он согласился, что импортные товары и оборудование станут доступнее.
Падение доллара может привести к укреплению рубля и снижению общего уровня цен, согласен директор Института экономики РАН Руслан Гринберг. Но, по его мнению, из-за ожидающихся «очень серьезных санкций» и тенденции к отказу от углеводородов Россию ждет девальвация и повышение цен.
Как сообщал «Рамблер», ранее руководитель компании «Альпари» Александр Разуваев предположил, что в 2021 году доллар может подешеветь до 65-67 рублей.
Видео дня. Цены на куриные яйца и мясо заметно увеличились
Комментарии 8
Экономика , Андрей Марголин , Вячеслав Бобков , Руслан Гринберг , Александр Разуваев , РАН , РАНХиГС
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