Курс доллара: что ждет рубль в ближайшую неделю 

Эксперт FxPro Александр Купцикевич заявил, что в ближайшую неделю курс доллара способен вырасти до 76 рублей, а евро — до 92 рублей и выше. Об этом пишет «Российская газета».

Аналитик отметил, что ранее доллар начал дешеветь к российской валюте на фоне объявления персональных санкций США — они оказались не очень жесткими, не повлияли на российский бизнес и не ограничили покупки российского госдолга.

Однако рост доходностей госбумаг США не останавливается и это делает их гораздо привлекательнее аналогов из развивающихся стран. В России и Турции более высокие ставки, но капиталы все равно перетекают с их долговых рынков на американский. Это в итоге оказывает давление на национальные валюты стран.

Кроме того, доллар начал укрепляться в валютам-конкурентам — японской иене и швейцарскому франку. По мнению Купцикевича, рано или поздно это приведет к росту давления на рубль (возможно, в течение ближайшей недели), особенно с учетом теряющей позиции нефти.