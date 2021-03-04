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Курс доллара: что ждет рубль в ближайшую неделю 

Елена Прошина 4 часа назад
Курс доллара: что ждет рубль в ближайшую неделю
Фото: ТАСС
Эксперт FxPro Александр Купцикевич заявил, что в ближайшую неделю курс доллара способен вырасти до 76 рублей, а евро — до 92 рублей и выше. Об этом пишет «Российская газета».
Аналитик отметил, что ранее доллар начал дешеветь к российской валюте на фоне объявления персональных санкций США — они оказались не очень жесткими, не повлияли на российский бизнес и не ограничили покупки российского госдолга.
Однако рост доходностей госбумаг США не останавливается и это делает их гораздо привлекательнее аналогов из развивающихся стран. В России и Турции более высокие ставки, но капиталы все равно перетекают с их долговых рынков на американский. Это в итоге оказывает давление на национальные валюты стран.
Кроме того, доллар начал укрепляться в валютам-конкурентам — японской иене и швейцарскому франку. По мнению Купцикевича, рано или поздно это приведет к росту давления на рубль (возможно, в течение ближайшей недели), особенно с учетом теряющей позиции нефти.
Как писал «Рамблер», на торгах Московской биржи вечером 3 марта курс доллара рос на 21 копейку, до 74,02 рубля.
Проверить курс доллара онлайн можно на «Рамблер/финансах».
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Экономика , Александр Купцикевич , Московская биржа , "Российская газета"
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