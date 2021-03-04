Власти Украины рассчитывают на то, что к 2025 году страна откажется от импорта газа и будет жить на собственном топливе. Об этом сегодня заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пишут Vesti.ua.

«Ставим дедлайн: 2025 год — покрыть полностью потребность Украины в газе», — заявил глава правительства.

Он отметил, что добыча газа на Украине будет развиваться за счет крупных инвестиций, в отрасль в ближайшие годы планируется вложить около 10 млрд грн (более 20,6 млрд рублей).

«Мы рассчитываем, что 2024-2025 годы, благодаря открытию новых месторождений, будет возможность полностью обеспечить внутренние потребности Украины», — подчеркнул Денис Шмыгаль.

«Рамблер» писал, что ранее глава молодежного отделения украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Артем Марчевский раскрыл «аферу века» с российским газом в Украине. Он напомнил, что украинские потребители покупают газ в несколько раз дороже, чем поставляет Россия. Все потому, что в настоящее время речь идет не о прямых поставках.

По его словам, сначала газ идет транзитом через Украину в Словакию, затем он гонится обратно «по реверсу» и в итоге поставляется потребителю. При этом, на самом деле, топливо для рядовых украинцев отбирается прямо на границе с Россией, и «ни в какую Словакию» его не гонят, пояснил Марчевский.