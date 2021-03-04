Международные резервы России выросли за неделю 

"Объем международных резервов по состоянию на 26 февраля составил 589,6 миллиарда долларов, увеличившись за неделю на 3,9 миллиарда долларов, или на 0,7%, в результате положительной курсовой переоценки и повышения цен на золото", — говорится в сообщении регулятора.