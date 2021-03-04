Новак рассказал об улучшении ситуации на нефтяном рынке

"Сегодня, безусловно, мы находимся в ситуации, когда прошло уже достаточно времени с момента кризиса, который состоялся весной прошлого года, когда мы наблюдали самое исторически глубокое падение спроса на продукцию. Рынок полностью не восстановился, но при этом мы находимся в гораздо более благоприятной ситуации, хотя впереди еще и много неопределенности", — рассказал Новак в ходе министерского заседания всех стран ОПЕК+.