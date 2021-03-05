В Китае повысят пенсионный возраст

Правительство Китая приняло решение о поэтапном повышении с 2021 по 2025 год пенсионного возраста граждан. Об этом говорится в докладе о работе правительства Поднебесной.

Текст доклада на открытии ежегодной сессии парламента зачитал премьер Госсовета Ли Кэцян.

К 2045 году возраст выхода на пенсию до 65 лет повысят и для мужчин, и для женщин.

"Мы будем работать над достижением адекватного уровня рождаемости. Нормативный пенсионный возраст будет повышаться поэтапно с покрытием основного пенсионного страхования по старости до 95 процентов населения", — пояснил политик.

Система социального обеспечения и благотворительности тоже подвергнется изменениям: она будет совершенствоваться, отмечается в докладе.

По данным на конец 2017 года, население Китая составляло 1,39 миллиарда человек.

240 миллионов (17,3% от всего населения) — люди старше 60 лет.

Согласно прогнозам, к 2035 году на каждого второго китайского налогоплательщика будет приходиться один пенсионер. После 2030 года в стране прогнозируется возникновение резкой нехватки рабочей силы. К 2050 году пожилых в Китае станет 487 миллионов, а это уже 34% населения.

В настоящее время в Китае женщины на пенсию выходят в 55 лет, мужчины — в 60 лет.

Это один из самых ранних пенсионных возрастов в мире. Он был установлен в 1978 году: тогда средняя продолжительность жизни в стране составляла 68 лет (сейчас — 77 лет).

Что касается госслужащих, работников партийных и государственных органов, то им для выхода на пенсию необходим минимальный стаж в 15 лет.