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В Китае объявили о повышении пенсионного возраста 

Прайм и ещё 16 3 часа назад
В Китае повысят пенсионный возраст
Фото: Reuters
Правительство Китая приняло решение о поэтапном повышении с 2021 по 2025 год пенсионного возраста граждан. Об этом говорится в докладе о работе правительства Поднебесной.
Текст доклада на открытии ежегодной сессии парламента зачитал премьер Госсовета Ли Кэцян.
К 2045 году возраст выхода на пенсию до 65 лет повысят и для мужчин, и для женщин.

"Мы будем работать над достижением адекватного уровня рождаемости. Нормативный пенсионный возраст будет повышаться поэтапно с покрытием основного пенсионного страхования по старости до 95 процентов населения", — пояснил политик.

Система социального обеспечения и благотворительности тоже подвергнется изменениям: она будет совершенствоваться, отмечается в докладе.
По данным на конец 2017 года, население Китая составляло 1,39 миллиарда человек.
240 миллионов (17,3% от всего населения) — люди старше 60 лет.
Согласно прогнозам, к 2035 году на каждого второго китайского налогоплательщика будет приходиться один пенсионер. После 2030 года в стране прогнозируется возникновение резкой нехватки рабочей силы. К 2050 году пожилых в Китае станет 487 миллионов, а это уже 34% населения.
В настоящее время в Китае женщины на пенсию выходят в 55 лет, мужчины — в 60 лет.
Это один из самых ранних пенсионных возрастов в мире. Он был установлен в 1978 году: тогда средняя продолжительность жизни в стране составляла 68 лет (сейчас — 77 лет).
Что касается госслужащих, работников партийных и государственных органов, то им для выхода на пенсию необходим минимальный стаж в 15 лет.
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