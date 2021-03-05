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Польша может вернуться к российской нефти 

Артём Кульша 3 часа назад
Польша может возобновить покупку российской нефти
Фото: РИА Новости
Польша, вероятно, возобновит покупку российской нефти. Об этом сообщает РИА Новости.
В 2013 году, как сообщал «Рамблер», российская компания «Роснефть» подписала с одной из крупнейших польских нефтеперерабатывающих фирм Orlen трехлетний контракт на поставку около шести миллионов тонн нефти в год. В 2015-м срок соглашения был продлен на три года, а объемы увеличены до 25,2 миллиона тонн, в 2019-м — на два года. В январе 2021-го срок действия соглашения закончился, а новое заключено не было.
В 2016-м Orlen заключила с нефтяной компанией Саудовской Аравии Saudi Aramco долгосрочный контракт на поставку 200 тысяч тонн нефти в месяц. В 2018-м объем был увеличен до 300 тысяч. В 2020-м Orlen и Saudi Aramco заключили соглашение о поставке 800 тысяч тонн нефти в течение шести месяцев.
Это делалось в попытке повысить энергетическую безопасность Польши, а именно освободиться от зависимости от российской нефти, однако саудовская гораздо дороже.

«Наблюдатели констатируют: руководство Orlen совершило стратегическую ошибку, не подписав новый долгосрочный контракт с "Роснефтью"», — сообщает РИА Новости.

Независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов высказал мнение, что сейчас Orlen стоит перед выбором покупать нефть у глобальных трейдеров с приличной наценкой или заключить долгосрочные контракты с ближневосточными поставщиками у угрозой того, что нефти Польше может не хватить — местные нефтеперерабатывающие заводы заточены под российскую тяжелую нефть, которой на Ближнем Востоке добывают не особенно много. Наконец, Варшава может договориться с Москвой.

«Выгода очевидна — полякам нужно дешевое сырье, которое доставляют нефтепроводом, а не танкерами. Им придется заключить новый контракт», — уверен директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

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Экономика , Сергей Пикин , Леонид Хазанов , Роснефть , РИА Новости
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