Рубль обвалился из-за готовящихся санкций против России 

Готовящиеся Великобританией и США новые санкции против России обвалили курс рубля в ходе вечерних и ночных торгов на рынке форекс. К утру 5 марта российская валюта частично отыграла падение, свидетельствуют данные торгов на Московской бирже . Об этом пишет Lenta.ru

На момент публикации доллар на Московской бирже торговался по 74,3 рубля. Снижение по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии составило 0,34 рубля, или 0,4 процента. Евро на момент публикации стоил 88,9 рубля. Снижение составило 0,52 рубля, или 0,5 процента.

В то же время на вечерних и ночных торгах на внебиржевом рынке форекс российская национальная валюта слабела по отношению к доллару — с 73,9 до 74,9 рубля за доллар.

Падение котировок произошло на фоне сообщений СМИ о готовящихся властями США и Великобритании новых санкциях в отношении России. По данным Bloomberg, новые меры могут включать в себя внесение в санкционный список российских бизнесменов, до сих пор в нем не фигурировавших.

Также не исключается наложение ограничений на владение российским госдолгом со стороны резидентов западных стран.

Соединённые Штаты и Великобритания рассматривают возможность введения дополнительных санкций в отношении России. Варианты различные — от ограничительных мер в отношении российских бизнесменов до санкций, связанных с суверенным долгом России. Об этом сообщает RT на русском со ссылкой на агентство Bloomberg.

Как отмечается, британские власти в ближайшие недели обсудят вопрос возможных антироссийских санкций с союзниками в Европе, включая Францию и Германию.

Европейский союз и США во вторник официально ввели против России новые санкции из-за ситуации с Алексеем Навальным. Под европейские ограничения подпали четыре россиянина, под американские — семь человек и 14 организаций, только часть из которых являются российскими. Об этом сообщает ТАСС

Рамблер

"Решение ЕС о персональных санкциях по кейсу Навального в отношении руководителей Генпрокуратуры РФ, Росгвардии и ФСИН России абсолютно противоправно, равно как и бесполезно. Собственно, это очередной шаг в цепи провокаций Запада, связанных с "берлинским пациентом", для продолжения очернения России и создания соответствующего фона для политики сдерживания", — сказал председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий журналистам ТАСС.

Возможные санкции со стороны США и ЕС в связи с арестом Алексея Навального являются на текущий момент ключевым риском для курса рубля к доллару, считает ведущий аналитик отдела макроэкономического анализа "Финама" Анна Зайцева , об этом пишет Финмаркет

Эксперт отмечает, что в настоящее время CDS на российский госдолг торгуются на максимальных за последние три месяца уровнях, что свидетельствует о возросшей страновой риск-премии.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал новые санкции США и Евросоюза против отдельных россиян вмешательством во внутренние дела страны и анонсировал ответные действия. Об этом пишет ТАСС

«Рамблер» писал, что ранее ЕС и США официально ввели против России новые санкции из-за ситуации с Алексеем Навальным (является учредителем Фонда борьбы с коррупцией — ФБК, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента. — Прим. ред.). Под ограничения попали, в том числе генпрокурор Игорь Краснов, глава ФСИН Александр Калашников и глава Росгвардии Виктор Золотов.