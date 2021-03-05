США и ЕС задумались о санкциях против внешнего долга России

США и Европейский союз могут ввести санкции в отношении внешнего долга России. Об этом сообщает Bloomberg.
В феврале, как сообщал «Рамблер», суд изменил Алексею Навальному (является учредителем Фонда борьбы с коррупцией — ФБК, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента. — Прим. ред.) условный срок лишения свободы на реальный по делу «Ив Роше» по той причине, что он неоднократно не являлся на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию в установленные дни.
2 марта США и Евросоюз ввели за это санкции в отношении директора ФСБ Александра Бортникова, первого заместителя главы администрации президента России Сергея Кириенко, генерального прокурора России Игоря Краснова, еще четырех человек и нескольких предприятий и учреждений.
Вчера осведомленные собеседники сообщили Bloomberg, что сейчас США и Великобритания обдумывают наложение на Россию дополнительных санкций за использование химического оружия. В течение ближайших недель Лондон обсудит этот вопрос с ключевыми союзниками в Европе, в том числе с Францией и Германией.
В свою очередь, президент США Джо Байден будет готов рассмотреть вопрос о введении санкций в отношении государственного долга России, в случае если Россия снова совершит серьезное нарушение международного запрета на химическое оружие и если Европа примет аналогичные меры.