США и ЕС задумались о санкциях против внешнего долга России

США и Европейский союз могут ввести санкции в отношении внешнего долга России. Об этом сообщает Bloomberg.

Вчера осведомленные собеседники сообщили Bloomberg, что сейчас США и Великобритания обдумывают наложение на Россию дополнительных санкций за использование химического оружия. В течение ближайших недель Лондон обсудит этот вопрос с ключевыми союзниками в Европе, в том числе с Францией и Германией.