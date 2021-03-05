Курс доллара: как сильно рубль укрепится весной 

Руководитель аналитиков «Альпари» Александр Разуваев считает, что этой весной курс доллара может снизиться до 71 рубля. Об этом пишет «Российская газета».

Разуваев отметил, что нефть весной вряд ли будет стоить меньше 60 долларов за бочку, так как на рынке сформировался дефицит и до мая он не исчезнет. Если проблем у сырьевых рынков в 2021 году не будет, позже доллар подешевеет до 65-67 рублей, считает эксперт.

По его мнению, позитивными для рубля также станут ожидания повышения ключевой ставки Центробанком и покупки российских акций международными инвестиционными фондами. Разуваев объяснил, что для покупок таких акций сначала необходимо купить рубль. Доходность некоторых российских бумаг составляет 10-13 процентов, на фоне отрицательных ставок в ЕС и США она выглядит привлекательной.

По прогнозу Разуваева, этой весной США не введут против России жестких санкций (вроде мер против российского госдолга), но санкционная угроза продолжит негативно влиять на российскую валюту.

В такой ситуации доллар будет стоить 71-75 рублей, а евро — 87-91 рубль, считает аналитик.

Разуваев добавил, что укрепление нацвалюты вдохновит россиян, которые поедут отдыхать за рубеж после снятия коронавирусных ограничений.