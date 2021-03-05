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Центробанк сообщил о снижении международных резервов 

Вероника Полынина 2 часа назад
Центробанк сообщил о снижении международных резервов
Фото: РИА Новости
Международные резервы России сократились и по состоянию на 1 марта составили 586,266 миллиарда долларов против 590,685 миллиарда месяцем ранее. Об этом сообщили в Банке России, передает «Прайм».
За месяц международные резервы уменьшились на 0,75% — 4,419 миллиарда долларов.
Международные (золотовалютные) резервы РФ состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте, находящихся в распоряжении Банка России и правительства.
По итогам 2020 года золотовалютные резервы выросли на 7,5%. К 1 января они составляли 595,8 миллиарда долларов. В августе 2020 года резервы достигли исторического максимума, увеличившись до 600,7 миллиарда долларов.
Центробанк разъяснил, чьи наличные будут контролироваться
Ранее, как писал «Рамблер», Центробанк России обнаружил в 2020 году рекордный за шесть лет приток теневого капитала из-за границы. За январь-декабрь в страну пришло 4,3 млрд долларов по операциям, которые не попали ни под одну из стандартных категорий платежей (экспорт, продажа иностранных активов, привлечение долга, прямые инвестиции и др.) и были классифицированы как «ошибки и пропуски» платежного баланса.
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Экономика , Международный валютный фонд , Центральный банк России
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