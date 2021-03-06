В России с 1 апреля отменят обязательный перевод людей старше 65 лет на удаленку

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Требование к работодателям перевести сотрудников старше 65 лет на удаленку станет рекомендацией.

Соответствующее постановление правительства опубликовали на официальном интернет- портале правовой информации. Оно вступает в силу с 1 апреля, уточняет РИА Новости

Также Голикова отметила снижение смертности от COVID-19 в феврале. По сравнению с данными за январь 2021 года, количество летальных случаев уменьшилось на 21,7%.