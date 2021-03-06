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В России отменят обязательный перевод людей старше 65 лет на удаленку 

Профиль и ещё 1 3 часа назад
В России с 1 апреля отменят обязательный перевод людей старше 65 лет на удаленку
Фото: runews24.ru
Требование к работодателям перевести сотрудников старше 65 лет на удаленку станет рекомендацией.
Соответствующее постановление правительства опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации. Оно вступает в силу с 1 апреля, уточняет РИА Новости.
Напомним, вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что в России наблюдается устойчивая динамика снижения заболеваемости коронавирусом. По ее словам, заболеваемость на 100 тысяч человек населения составляет 7,5. При этом парламентарий призвала не пренебрегать рекомендациями по соблюдению ограничительных мер.
Также Голикова отметила снижение смертности от COVID-19 в феврале. По сравнению с данными за январь 2021 года, количество летальных случаев уменьшилось на 21,7%.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил об отмене обязательных ограничений для людей старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. По его словам, им разблокируют проездные карты с 8 марта.
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Комментарии
Экономика , Татьяна Голикова , Сергей Собянин , РИА Новости
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